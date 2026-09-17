Gendarmes asistieron a 12.000 peregrinos del Milagro en la travesía por la Ruta Nacional 51

La peregrinación comenzó el pasado viernes, en la Parroquia “San Antonio de Padua” de la localidad de San Antonio de los Cobres, en donde el personal del Escuadrón 22 inició con la logística para brindar seguridad y asistencia.

En un marco climático de 14 grados bajo cero y a 3.760 metros sobre el nivel del mar, a lo largo que se iba avanzando en el camino se fueron sumando más personas a la travesía para cumplir el objetivo.

Ante un paisaje imponente y hostil, tanto los gendarmes (algunos brindando seguridad vial desde los cuatriciclos) como los fieles fueron transitando a pie y parando en distintas instancias para descansar siendo primordial para poder continuar.

El primer descanso fue en el Paraje La Bomba, donde al detenerse, desayunaron y recibieron atención médica. Más adelante, el camino llevó a los caminantes hacia Paraje Santa Rosa de Tastil a los fines de descansar la primera noche.

La segunda jornada comenzó con el descenso hacia la Quebrada del Caranchi, mientras la puna fue quedando atrás y el camino continuó atravesando quebradas y pequeños poblados, sumando más creyentes. Al llegar a Ingeniero Maury se encontraba un puesto estratégico de la Fuerza, donde se realizó otra parada para recargar energías y pasar la segunda noche.

Cada tramo tenía su paisaje y ritmo. El domingo la caminata llegó al El Alisal, a la Capilla “San Francisco de Asís” allí una nueva pausa les permitió descansar y recuperarse, para continuar hacia Campo Quijano donde realizaron la última noche. El objetivo se encontraba cerca de cumplirse.

El último día, un total de 5.000 fieles se encontraban unidos caminando hacia la ciudad de Salta, más cercana con cada paso. La llegada a Catedral Basílica de Salta – Santuario del Señor y la Virgen del Milagro reunió en un mismo punto a 12.000 personas.

Todos confluyeron finalmente en un mismo destino, después de atravesar uno de los recorridos más representativos del norte argentino. de fieles, promesantes, pueblos originarios, familias y cristianos.