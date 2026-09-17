Una helada tardía en Cafayate causó la pérdida del 70% de los viñedos
Así lo confirmaron los productores vitivinícolas locales. El fenómeno climático ocurrió el lunes pasado y afectó los brotes jóvenes de uvas en plena brotación.
Salta Hoy
17 / 09 / 2026
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Las variedades más emblemáticas, como el Torrontés y el Malbec, sufrieron daños severos.
Se prevé una fuerte reducción en la producción y en la contratación de mano de obra local.
El sector solicitó al Ministerio de la Producción de Salta, la declaración de Emergencia Agraria para enfrentar la crisis y garantizar la continuidad de las bodegas de cara al año que viene.