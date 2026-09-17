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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una helada tardía en Cafayate causó la pérdida del 70% de los viñedos

Así lo confirmaron los productores vitivinícolas locales. El fenómeno climático ocurrió el lunes pasado y afectó los brotes jóvenes de uvas en plena brotación.

Salta Hoy

17 / 09 / 2026

 

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Las variedades más emblemáticas, como el Torrontés y el Malbec, sufrieron daños severos. 

Se prevé una fuerte reducción en la producción y en la contratación de mano de obra local. 

El sector solicitó al Ministerio de la Producción de Salta, la declaración de Emergencia Agraria para enfrentar la crisis y garantizar la continuidad de las bodegas de cara al año que viene.

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