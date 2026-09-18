Choque en zona sureste: Un motociclista sufrió fractura de pierna y traumatismo de cráneo

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El motociclista fue asistido por una ambulancia del Samec y fue derivado a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano y fractura en una de sus piernas.

En la zona hay desvíos a la espera de que los peritos de Criminalística finalicen los trabajos para determinar responsabilidades.