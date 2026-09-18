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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Choque en zona sureste: Un motociclista sufrió fractura de pierna y traumatismo de cráneo

Ocurrió esta mañana, minutos antes de las 7:00, en la intersección de la Ruta Provincial 21 y la Circunvalación Sureste. Colisionaron una motocicleta conducida por un hombre de 33 años y un automóvil guiado por un hombre de 67 años.

Salta Hoy

18 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El motociclista fue asistido por una ambulancia del Samec y fue derivado a una clínica privada con diagnóstico de politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano y fractura en una de sus piernas. 

En la zona hay desvíos a la espera de que los peritos de Criminalística finalicen los trabajos para determinar responsabilidades.

 

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