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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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A días del inicio de la primavera, nevó en Santa Rosa de los Pastos Grandes, plena Puna salteña

La localidad está ubicada en el departamento Los Andes, al oeste de Salta, a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y al pie del imponente volcán Quevar. Es jurisdicción del municipio de San Antonio de los Cobres.

Salta Hoy

18 / 09 / 2026

 

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El pronóstico había anticipado la posibilidad de nevadas en las zonas altas de nuestra provincia.

El fenómeno fue confirmado por oyentes de Radio Salta, quienes indicaron que el paisaje se cubrió de blanco. 

La nieve llegó por la nubosidad proveniente del océano Pacífico, dijeron los especialistas. 

Las bajas temperaturas y la humedad permitieron que las precipitaciones lleguen en forma de nieve a tres días del inicio de la nueva estación. 
 

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