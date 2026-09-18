A días del inicio de la primavera, nevó en Santa Rosa de los Pastos Grandes, plena Puna salteña
La localidad está ubicada en el departamento Los Andes, al oeste de Salta, a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y al pie del imponente volcán Quevar. Es jurisdicción del municipio de San Antonio de los Cobres.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
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El pronóstico había anticipado la posibilidad de nevadas en las zonas altas de nuestra provincia.
El fenómeno fue confirmado por oyentes de Radio Salta, quienes indicaron que el paisaje se cubrió de blanco.
La nieve llegó por la nubosidad proveniente del océano Pacífico, dijeron los especialistas.
Las bajas temperaturas y la humedad permitieron que las precipitaciones lleguen en forma de nieve a tres días del inicio de la nueva estación.