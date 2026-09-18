Condenaron a un ex empleado judicial de Orán 

Durante un allanamiento en su casa, se encontraron documentos y legajos que debía custodiar.

La fiscal penal 1, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público en el juicio.

El tribunal lo sentenció a tres años de prisión condicional y a inhabilitación absoluta para cargos públicos.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que reconoció la voz de Nieva en conversaciones sobre su caso.