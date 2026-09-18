Condenaron a un ex empleado judicial de Orán
Fue hallado culpable de tráfico de influencias y sustracción de instrumentos públicos. Franco Nieva solicitó dinero a cambio de información privilegiada sobre una causa judicial.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
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Durante un allanamiento en su casa, se encontraron documentos y legajos que debía custodiar.
La fiscal penal 1, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público en el juicio.
El tribunal lo sentenció a tres años de prisión condicional y a inhabilitación absoluta para cargos públicos.
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que reconoció la voz de Nieva en conversaciones sobre su caso.