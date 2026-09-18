Operativo policial en toda la provincia por los festejos estudiantiles

“Se busca cuidar la integridad física de nuestros jóvenes”, dijo el comisario general Darío Guzmán, director General de Seguridad.

“Se recuerda que los menores de edad no deben consumir bebidas alcohólicas y que toda fiesta a realizarse en fincas o casas de campo deben tener autorización policial y del municipio correspondiente”, indicó.

“Esperamos que los padres puedan hablar con sus hijos de estos temas”, expresó.