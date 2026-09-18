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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Operativo policial en toda la provincia por los festejos estudiantiles

Desde hoy y hasta el 22 de septiembre se reforzará la presencia policial en diferentes espacios como campings y casas de alquiler, donde los adolescentes realizan sus fiestas y encuentros.

Salta Hoy

18 / 09 / 2026

 

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“Se busca cuidar la integridad física de nuestros jóvenes”, dijo el comisario general Darío Guzmán, director General de Seguridad.

“Se recuerda que los menores de edad no deben consumir bebidas alcohólicas y que toda fiesta a realizarse en fincas o casas de campo deben tener autorización policial y del municipio correspondiente”, indicó.

“Esperamos que los padres puedan hablar con sus hijos de estos temas”, expresó.

 

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