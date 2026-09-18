Operativo policial en toda la provincia por los festejos estudiantiles
Desde hoy y hasta el 22 de septiembre se reforzará la presencia policial en diferentes espacios como campings y casas de alquiler, donde los adolescentes realizan sus fiestas y encuentros.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
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“Se busca cuidar la integridad física de nuestros jóvenes”, dijo el comisario general Darío Guzmán, director General de Seguridad.
“Se recuerda que los menores de edad no deben consumir bebidas alcohólicas y que toda fiesta a realizarse en fincas o casas de campo deben tener autorización policial y del municipio correspondiente”, indicó.
“Esperamos que los padres puedan hablar con sus hijos de estos temas”, expresó.