Destrozaron la vidriera de un comercio de venta de ropa

La dueña del comercio observó el episodio a través de las cámaras de seguridad y denunció el hecho ante la policía.

El sujeto fue detenido por la policía a media mañana, relató Micaela a Radio Salta.

Dijo que el ladrón buscaba dinero en efectivo y al no encontrarlo se llevó una notebook y un teléfono celular que utilizan en el negocio.

La propietaria dijo que para reemplazar la vidriera rota deberán invertir 2 millones de pesos.

En otra parte de la charla comentó que “la persona detenida tiene 8 denuncias en su contra”.