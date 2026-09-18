Destrozaron la vidriera de un comercio de venta de ropa
Fue esta madrugada en un local ubicado en calle San Juan al 700 de esta capital. El ladrón, que cuenta con un importante prontuario, ya fue detenido.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
VER GALERÍA
La dueña del comercio observó el episodio a través de las cámaras de seguridad y denunció el hecho ante la policía.
El sujeto fue detenido por la policía a media mañana, relató Micaela a Radio Salta.
Dijo que el ladrón buscaba dinero en efectivo y al no encontrarlo se llevó una notebook y un teléfono celular que utilizan en el negocio.
La propietaria dijo que para reemplazar la vidriera rota deberán invertir 2 millones de pesos.
En otra parte de la charla comentó que “la persona detenida tiene 8 denuncias en su contra”.