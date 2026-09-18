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En la playa de estacionamiento del CCM: Vuelve el autocine a Salta

Será con entrada gratuita, un show previo con música, baile, comidas y pochoclos para toda la familia.

Salta Hoy

18 / 09 / 2026

 

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En la primera propuesta se proyectará la película “Michael” que trata sobre la vida de Michael Jackson. 

La misma se proyectará este sábado 19 de septiembre desde las 20:00 horas en el playón del Centro Cívico Municipal (CCM), avenida Paraguay 1.240.

“Desde las 18 habrá una previa con la actuación de un bailarín salteño que imita al famoso artista nacido en Indiana, Estados Unidos. Además la orquesta municipal interpretará varias piezas musicales del cantante y compositor pop”, anticipó Marcela Medrano, subsecretaria de Cultura de la comuna.

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