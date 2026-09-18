Taxistas piden un aumento del 30%
Dicen que el sector sufrió una baja de hasta un 50% por la sobre oferta de los autos de aplicación.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
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“Nuestro sector absorbió a las personas que se quedaron sin trabajo y también a aquellos que aún teniendo trabajo, hacen viajes para poder completar el ingreso del mes”, dijo por Radio Salta, Alfredo Carrizo, secretario General del Sindicato de Taxis de Salta.
Indicó que pese a la popularidad de las aplicaciones, la gente sigue eligiendo a los taxis.
“Muchos viajes salen mucho más caros en los autos de las aplicación los días de lluvia o mayor demanda”, expresó.