Nuevas líneas de crédito para mujeres formadas en oficios y profesionales

El Gobierno de la Provincia lanzó nuevas líneas de crédito productivo orientadas a mujeres y diversidades formadas en oficios de la construcción, (en el marco del programa Constructoras MÁS y el convenio firmado con UOCRA y CAMARCO), y a jóvenes profesionales con hasta dos años de graduadas.

La presentación fue encabezada por el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, junto a la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, y el titular de UPATECO, Carlos Morello.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a herramientas de financiamiento para mujeres que, luego de completar procesos de formación y capacitación, necesitan recursos para iniciar sus proyectos productivos, consolidar sus emprendimientos y ampliar sus oportunidades laborales.

Los créditos pertenecen al Fondo Provincial de Inversiones, y la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindará el acompañamiento técnico durante el proceso de carga y completado de formularios, además de disponer de un espacio físico para la recepción de la documentación.

La propuesta contempla montos de hasta 3 millones de pesos, con tasa subsidiada, un período de gracia de seis meses y plazos de devolución de entre 12 y 18 meses, mediante el sistema de amortización francés.

En la ocasión, Lupión destacó “la pujanza de las mujeres emprendedoras que con iniciativas propias contribuyen al desarrollo de la provincia, y con esta asistencia financiera podrán afianzar su capital de trabajo y agregado de valor en sus actividades”.

“Formarse es el primer paso, pero para alcanzar la autonomía económica necesitamos que esa formación se convierta en una oportunidad financiera. Estas líneas de crédito buscan justamente que mujeres emprendedoras y jóvenes profesionales puedan fortalecer sus proyectos, generar ingresos y construir su propio camino”, señaló la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat. “Es una política que impulsa el gobernador Gustavo Sáenz porque entendemos que acompañar a las mujeres y diversidades también significa brindarles herramientas para crecer, producir y alcanzar una mayor autonomía económica”, agregó.

