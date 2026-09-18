Desarrollo Social sostiene la asistencia a familias en distintos puntos de la provincia

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia continúa con operativos de asistencia en distintos puntos del territorio salteño, con intervenciones que abarcan desde respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia hasta el seguimiento de casos de asistencia crítica y otras situaciones que requieren prestaciones sostenidas.

En el marco de las políticas de asistencia, impulsadas por el ministro Mario Mimessi, los equipos de las distintas áreas del organismo mantienen presencia territorial y articulan respuestas con municipios y otros organismos públicos para atender las necesidades detectadas en cada comunidad.

Durante las últimas semanas, desde la Dirección General de Emergencia, una de las principales líneas de intervención estuvo vinculada a familias afectadas por incendios de viviendas. Se brindaron elementos de primera necesidad en la capital salteña, General Güemes, Orán, Embarcación y otros sectores de la provincia, de acuerdo con las necesidades particulares de cada familia afectada.

En el norte provincial también se realizaron acciones de asistencia en Rivadavia Banda Norte, incluyendo Morillo, Pluma de Pato y Capitán Pagé, donde se acompañó a familias en situación de vulnerabilidad con prestaciones destinadas a cubrir necesidades básicas.

En General Mosconi, los equipos de Asistencia Crítica realizaron visitas domiciliarias a familias que atraviesan distintas situaciones sociales, incluyendo hogares numerosos y grupos familiares con integrantes con discapacidad. A partir de los relevamientos efectuados se elaboraron informes sociales y se avanzó con la entrega de prestaciones de primera necesidad.

Asimismo, en Salta capital se continúa interviniendo en situaciones judicializadas y en casos derivados por otros organismos. Entre las acciones recientes se encuentra la asistencia a personas vinculadas al Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone que no cuentan con familiares que puedan acompañarlas, mediante la entrega de prestaciones de primera necesidad.

Las intervenciones incluyen relevamientos, visitas domiciliarias, informes sociales, entrega de prestaciones y articulación institucional, de acuerdo con las características de cada situación. De esta manera, las distintas áreas del Ministerio sostienen una respuesta que combina asistencia de emergencia y acompañamiento de casos que requieren atención específica, con presencia en municipios, parajes y barrios de diferentes puntos de la provincia.

