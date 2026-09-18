La ONU avanza en la elección de su próximo secretario general

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avanza en el proceso para elegir al próximo secretario general, aunque Estados Unidos y China todavía no lograron ponerse de acuerdo sobre el candidato. La falta de consenso entre dos de los cinco miembros permanentes del organismo podría demorar la definición.

Entre los principales candidatos se encuentran Rafael Grossi, diplomático argentino y actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; Rebeca Grynspan, economista costarricense y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

También figura en la lista la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien ocupó la presidencia de la Asamblea General de la ONU. La elección busca respetar el principio de rotación regional y, en esta oportunidad, podría favorecer a un candidato de América Latina.

El secretario general es recomendado por el Consejo de Seguridad y luego debe ser aprobado por la Asamblea General. Por eso, el respaldo de Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido resulta clave para que un postulante avance.

La disputa se da en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Beijing, que mantienen diferencias por cuestiones comerciales, estratégicas y de seguridad internacional. El nuevo secretario general deberá asumir la conducción de la organización en un escenario marcado por conflictos armados, crisis humanitarias y dificultades para alcanzar acuerdos entre las principales potencias.