Superávit fiscal en agosto: el Gobierno mantiene el equilibrio tras pagar la deuda

El Gobierno nacional logró un nuevo superávit fiscal en agosto, incluso después de afrontar los vencimientos de deuda pública. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el resultado financiero positivo se mantiene como una de las principales metas de la gestión.

De acuerdo con los datos oficiales, el resultado primario alcanzó el equivalente al 1,1% del PBI, mientras que el financiero —que contempla el pago de intereses— se ubicó en el 0,2% del producto en lo que va de los primeros ocho meses del año.

Un equilibrio sostenido por el ajuste del gasto

Caputo subrayó que el orden fiscal se consiguió mediante la reducción del gasto público, acompañada por una disminución de impuestos acumulada cercana al 3% del PBI desde el inicio de la actual administración. El anuncio lo realizó a través de un posteo en la red social X.

El resultado financiero superavitario se explica por el saldo primario positivo y por el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público, que totalizaron $1.354.793 millones.

Crecimiento interanual del superávit

El titular del Palacio de Hacienda también remarcó que el superávit financiero registró un incremento interanual del 62,8%, lo que refuerza la estrategia de disciplina fiscal que viene aplicando el Gobierno.

Con estos números, el Ejecutivo busca consolidar su política de equilibrio en las cuentas públicas, en un contexto donde el ajuste del gasto y la reducción de la carga impositiva se presentan como los pilares del programa económico.