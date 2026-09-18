Milei visitó la nueva planta de US$400 millones de Louis Dreyfus en Bahía Blanca

Durante la visita, el mandatario participó de una reunión informativa sobre las obras previstas para la construcción de la instalación industrial, que tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas por día.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

También participaron autoridades de la compañía, entre ellos el gerente de Louis Dreyfus Company en Bahía Blanca, Juan Matías Kavaliunas, y el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.

Una planta de molienda de semillas de girasol y soja

El nuevo complejo industrial será construido en un predio de 12 hectáreas, ubicado junto a la terminal portuaria de Bahía Blanca, una localización estratégica para el procesamiento y la exportación de productos agroindustriales.

Según informó la empresa, la planta estará orientada principalmente al procesamiento de semillas de girasol y soja y se convertirá en una de las instalaciones de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo.

El proyecto prevé una producción anual estimada de:

400 mil toneladas de aceite crudo de girasol.

75 mil toneladas de aceite crudo de soja.

Además, permitirá la elaboración de subproductos derivados del procesamiento de oleaginosas, como harinas y pellets.

Tecnología para el procesamiento industrial

La inversión contempla la incorporación de equipamiento destinado a mejorar la eficiencia del procesamiento de semillas oleaginosas.

Entre las instalaciones previstas se incluyen sistemas para:

Recepción y preparación de semillas.

Limpieza y descascarado.

Acondicionamiento y laminado.

Procesamiento continuo de oleaginosas.

Carga de subproductos y aceites.

La planta también contará con sistemas cerrados de transporte interno de productos, diseñados para favorecer una operación continua y mejorar el control de emisiones.

El proyecto de Louis Dreyfus en Bahía Blanca

Louis Dreyfus Company es una de las principales compañías dedicadas a la comercialización y procesamiento de productos agrícolas a nivel mundial.

Con esta nueva inversión, la empresa ampliará su capacidad industrial en Argentina mediante una instalación vinculada a la cadena de valor agroindustrial, con foco en la transformación de granos en productos elaborados como aceites y derivados.

La obra se suma al perfil portuario e industrial de Bahía Blanca, una de las principales zonas logísticas del país para el comercio exterior de productos agropecuarios.