Presupuesto 2027: Sáenz anunció que la consulta federal arranca en octubre

El gobernador Gustavo Sáenz presidió una nueva reunión del Gabinete provincial en la que se realizó un seguimiento detallado del avance de la gestión, la continuidad de la obra pública y el plan de acción para el último trimestre del año. Durante el encuentro, se anunció que en octubre comenzará la habitual ronda de consultas en el interior provincial para la elaboración del presupuesto provincial 2027.

Esta metodología, implementada de manera ininterrumpida desde el inicio de la primera gestión de Gustavo Sáenz, convoca a ministros y secretarios del Ejecutivo a trabajar directamente con intendentes, concejales y legisladores de cada departamento para conformar una pauta presupuestaria participativa, equitativa y cuidadosa de los recursos públicos.

Al término del encuentro, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, fue el miembro informante para detallar los ejes centrales abordados por el equipo de Gobierno.

Especificó que las reuniones regionales y consultas federales para la elaboración del Presupuesto provincial 2027 comenzarán los primeros días de octubre en los Valles Calchaquíes y en la zona sur, para luego extenderse a toda la provincia. “Nos reunimos con quienes están en contacto directo y cotidiano con los vecinos para diseñar un presupuesto que responda a lo que la gente espera, dentro de un marco de sensatez y responsabilidad frente a una economía nacional con proyecciones de menor crecimiento”, explicó Camacho.

Con relación al reclamo por obras nacionales, el funcionario indicó que se analizaron las partidas proyectadas por el Gobierno nacional a las provincias, advirtiendo que resulta insuficiente para concluir durante 2027 obras fundamentales como las de la ruta nacional 9/34, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur en Capital y la planta de tratamiento de Cafayate, o los trabajos de mantenimiento en rutas federales. Ante esta situación, Sáenz continuará las gestiones en Buenos Aires para solicitar un incremento en las partidas destinadas a estos proyectos.

En cuanto a obras estratégicas provinciales que se ejecutarán con financiamiento de organismos multilaterales o provinciales, Camacho ratificó que ya hay plazos y fechas para el inicio de los trabajos y/o licitaciones de gran envergadura financiados con recursos provinciales.

Para acciones de contención social y desarrollo productivo, se continuará sosteniendo las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto se seguirá avanzando con el Plan Meta para desarrollar y potenciar los clubes e instituciones deportivas y culturales, y la línea de microemprendimientos que impulsa el Ministerio de la Producción.

Al sintetizar la premisa fijada por el Gobernador, Camacho remarcó: “Las instrucciones son seguir sosteniendo el orden económico, la cautela y la administración con equilibrio fiscal, pero como decimos siempre: estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero con equilibrio social; un gobierno ordenado, pero con la gente adentro”.

Participaron de la reunión de Gabinete, el intendente de la Ciudad, Emiliano Durand; el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Producción y Minería José Ignacio Lupión; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; la secretaria Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand, y el secretario de Contrataciones, Álvaro Gallardo.