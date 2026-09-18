Taxis y remises solicitaron una readecuación tarifaría del 30%

La AMT inició el proceso para el incremento y hasta el miércoles 23 de septiembre se dispondrá de un documento de consulta para el público.

Los vecinos y organizaciones podrán participar y expresar sus opiniones en las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245.

Luego de recibir las observaciones el organismo emitirá una resolución final.