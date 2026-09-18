Taxis y remises solicitaron una readecuación tarifaría del 30%
El pedido del sector fue realizado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), debido a la situación económica actual.
Salta Hoy
18 / 09 / 2026
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La AMT inició el proceso para el incremento y hasta el miércoles 23 de septiembre se dispondrá de un documento de consulta para el público.
Los vecinos y organizaciones podrán participar y expresar sus opiniones en las oficinas de la AMT, ubicadas en calle Santiago del Estero N°2245.
Luego de recibir las observaciones el organismo emitirá una resolución final.