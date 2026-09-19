El riesgo país subió a 524 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 7%

El mercado argentino terminó la semana con mayoría de indicadores negativos. El riesgo país avanzó hasta los 524 puntos básicos, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes bajas, con retrocesos de hasta el 7%.

El riesgo país alcanzó su nivel más alto en un mes

El indicador elaborado por JP Morgan sumó 9 unidades durante la última jornada de la semana y llegó a 524 puntos básicos, lo que representa una suba del 1,7%.

Con este movimiento, el riesgo país marcó su nivel más elevado de septiembre y alcanzó además su valor más alto desde mediados de agosto.

La suba se produjo en un contexto de debilidad para los bonos soberanos argentinos. Tanto los Bonar como los Globales terminaron la jornada con resultados negativos, con pérdidas que llegaron hasta el 1% en el caso del AL35D.

Las acciones argentinas también cerraron en baja en Wall Street

Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también terminaron la jornada con mayoría de resultados negativos.

Entre las principales caídas se ubicaron:

Central Puerto: -7%

Globant: -5,7%

Banco Supervielle: -4,3%

En el extremo opuesto se ubicó YPF, que avanzó un 0,8% y fue el único de los papeles mencionados que logró finalizar la rueda con una variación positiva.

El impacto de la decisión de la Reserva Federal

La evolución de los mercados también estuvo condicionada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés.

El organismo estadounidense resolvió elevar el miércoles la tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándola a un rango de entre 3,75% y 4%.

La decisión tuvo repercusiones sobre los mercados financieros internacionales y se produjo en una jornada en la que los activos argentinos mostraron una marcada tendencia negativa.

El Merval terminó la semana en rojo

En el mercado local, el índice Merval cayó 1,3% y finalizó en 3.021.925,96 puntos. Al medir su desempeño en dólares, el indicador retrocedió 0,9% y quedó en US$1.904.

La Bolsa porteña cerró así la semana hábil con predominio de bajas. Entre las principales caídas se destacaron:

IRSA: -3,1%

Banco Supervielle: -3%

Transportadora de Gas del Sur: -2,7%

Por el contrario, solamente tres acciones mencionadas lograron terminar la jornada con avances: Transener (+1,6%), YPF (+0,8%) y Transportadora de Gas del Norte (+0,2%).

El cierre dejó así un escenario de presión sobre los activos argentinos, con un aumento del riesgo país, bajas en los bonos soberanos y retrocesos tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña.