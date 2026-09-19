Salta reclama más fondos a Nación para completar las obras previstas en 2027

El Gobierno provincial advirtió que varias obras consideradas prioritarias quedaron fuera del proyecto de Presupuesto nacional 2027. Además, señaló que algunas de las iniciativas que sí fueron incorporadas cuentan con partidas que no serían suficientes para finalizar los trabajos durante el próximo año.

El impacto de las previsiones nacionales sobre la obra pública en Salta fue uno de los principales temas abordados durante la última reunión de gabinete encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, de la que también participó el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand.

El jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, explicó que la Provincia comenzó a analizar en detalle las partidas asignadas a cada proyecto y las posibilidades de garantizar su continuidad.

“Vemos que el Estado nacional no incluye algunas obras dentro del presupuesto de 2027 o aquellas que están incluidas los fondos no son suficientes para que ninguna obra se culmine durante el 2027”, sostuvo Camacho.

Salta pedirá una ampliación de las partidas

Según detalló el funcionario, durante el encuentro se revisaron tanto la cantidad de obras contempladas como los montos destinados a cada una de ellas. A partir de ese análisis, el Gobierno provincial definió continuar las gestiones ante Nación para intentar incrementar los recursos previstos.

En ese sentido, Camacho confirmó que el gobernador Gustavo Sáenz continuará realizando gestiones en Buenos Aires para plantear la necesidad de ampliar las partidas destinadas a las obras que se ejecutan en territorio salteño.

“La gestión del Gobernador va a seguir realizando en Buenos Aires con el Gobierno Nacional para que esos montos se vean incrementados”, afirmó.

Cuánto dinero prevé Nación para las obras en Salta

El proyecto de Presupuesto nacional 2027 contempla un desembolso global de $127.447 millones para obras públicas y saneamiento ambiental en Salta.

Entre las principales partidas previstas se encuentran:

Autopista de la ruta nacional 9/34 , en el tramo Rosario de la Frontera-Metán: $69.114 millones .

Ruta nacional 51: $28.446 millones .

Ruta nacional 40: $30.618 millones .

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salta Capital (Zona Sur): $11.242 millones .

Nueva Planta Depuradora y Colectora Máxima de Cafayate: $5.399 millones.

Desde el Gobierno provincial consideran, sin embargo, que los recursos asignados para determinadas obras deberían ser revisados para garantizar que puedan avanzar de acuerdo con los plazos previstos.

Uno de los principales ejemplos es la transformación en autopista del tramo Rosario de la Frontera-Metán. Camacho había estimado que el proyecto requiere una inversión cercana a los $69.000 millones, un monto que por sí solo representa más de la mitad de los fondos que el Presupuesto nacional contempla para el conjunto de las obras salteñas mencionadas.

La Provincia también prepara su Presupuesto 2027

Durante la reunión de gabinete también se definió avanzar con la elaboración del Presupuesto provincial 2027, con una metodología que el Gobierno salteño plantea como federal y participativa.

El proceso comenzará en octubre e incluirá consultas territoriales en distintas regiones de la provincia. Las primeras reuniones se desarrollarán en los Valles Calchaquíes y la zona sur, antes de extenderse posteriormente al resto del territorio provincial.

Camacho explicó que la intención es incorporar las necesidades planteadas por quienes mantienen un contacto cotidiano con los vecinos y utilizar esos aportes para definir las prioridades presupuestarias.

“Nos reunimos con quienes están en contacto directo y cotidiano con los vecinos para diseñar un presupuesto que responda a lo que la gente espera, dentro de un marco de sensatez y responsabilidad frente a una economía nacional con proyecciones de menor crecimiento”, señaló