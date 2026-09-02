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Reconocimiento al meteorólogo Ignacio Nieva

Por su trayectoria, se le rindió un homenaje y distinción en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Salta Hoy

02 / 09 / 2026

 

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A sus 82 años, es una figura de referencia en la provincia ("el señor del clima"), destacado por su permanente predisposición para atender a los medios de comunicación.

Se le atribuye la aclaración pedagógica sobre el "viento Toro", viento propio que desciende por la Quebrada del Toro en Salta, diferenciándolo del viento zonda originario de la provincia de San Juan.

Nieva señaló que Salta posee una geografía con múltiples microclimas / subclimas, donde se registran marcadas diferencias de temperatura entre zonas muy cercanas, como Salta Capital, Cerrillos y Rosario de Lerma.

Realizó un pedido concreto de más estaciones de medición, argumentando que basar las lecturas en una sola estación genérica, ubicada en la zona del aeropuerto, no brinda la precisión necesaria para toda la región.

El debate surge de cómo las aplicaciones de teléfonos celulares actuales logran mayor precisión geográfica localizada mediante mediciones satelitales en tiempo real.

 

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