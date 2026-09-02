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Salta comprará nuevos drones para el área de seguridad

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02 / 09 / 2026

 

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Lo anticipó esta mañana el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, al participar del acto oficial en el Campo Histórico de la Cruz, de la incorporación de 300 efectivos a la fuerza policial y la entrega de 121 motocicletas y 30 cuatriciclos. 

Avellaneda indicó que los conductores de los cuatriciclos fueron capacitados y que los mismos serán distribuidos para áreas de Policía Rural, Lacustre y otros. 

A su turno, el jefe de Policía, Walter Toledo, indicó que los nuevos efectivos serán distribuidos en toda la provincia con especial atención en las zonas con mayor conflictividad. 

 

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