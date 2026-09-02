Salta comprará nuevos drones para el área de seguridad

Lo anticipó esta mañana el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, al participar del acto oficial en el Campo Histórico de la Cruz, de la incorporación de 300 efectivos a la fuerza policial y la entrega de 121 motocicletas y 30 cuatriciclos.

Avellaneda indicó que los conductores de los cuatriciclos fueron capacitados y que los mismos serán distribuidos para áreas de Policía Rural, Lacustre y otros.

A su turno, el jefe de Policía, Walter Toledo, indicó que los nuevos efectivos serán distribuidos en toda la provincia con especial atención en las zonas con mayor conflictividad.