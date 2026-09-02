Ava guaraníes salteños son juzgados en Bolivia por defender su territorio

La decisión también podría avalar una invasión de suelos argentinos en el norte salteño.

En el juicio, Natali Vázquez, la cacique de la comunidad Tape Iguapegui de Churqui está acusada de turbaciones y daños denunciados por varios líderes cañeros que avanzaron sobre áreas del norte salteño, las desmontaron y llenaron de plantaciones ilegales de caña de azúcar que cruzan en camiones, a un ingenio de Bermejo

En la causa se los acusa de turbar su propio territorio ancestral y quien los denunció es la cabeza de una invasión que plagó a Churqui, Aujoncito, San Telmo, Volcán, Algarrobito, Media Luna y otros parajes de las selváticas serranías occidentales del departamento San Martín con cercas, plantaciones ilegales y atropellos.

La mujer dijo que esta persecución comenzó cuando ella comenzó a hacer pública la situación de su comunidad en la frontera y la invasión de los cañeros bolivianos.

“Estamos atrapados en nuestro territorio porque nuestro camino ancestral está en medio de Bolivia”, remarcó la cacique.