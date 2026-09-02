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Zuviría y Belgrano: Motociclista hospitalizado por un choque en pleno centro

El siniestro vial generó caos vehicular. Ocurrió cerca del mediodía en la intersección semaforizada.

Salta Hoy

02 / 09 / 2026

 

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Un automóvil Volkswagen Polo Track que se detuvo ante la luz roja fue impactado por detrás por una motocicleta 110 cc.

La conductora del automóvil declaró que el motociclista venía a alta velocidad, "zigzagueando" y "a todo lo que da", intentando adelantarse entre otros vehículos para ganarle al semáforo.

Producto del impacto, el motociclista fue trasladado con politraumatismos al Hospital San Bernardo.

Debido al trabajo de criminalística en el lugar, hubo desvíos en el microcentro salteño lo que generó caos y demoras significativas.

 

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