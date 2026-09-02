Peregrinos de Virgen de la Peña ya caminan y oran un año más

Norma Ávila, de Amigos Peregrinos del Milagro Decanato Norte, contó que el Grupo "Puentes Celestes" se encontraban llegando este mediodía a la localidad de Coronel Cornejo.

Tienen previsto llegar a la ciudad de Salta la noche del 13 de septiembre, para realizar su entrada oficial a la Catedral Basílica el día 14.

Dijo además el grupo fue conformado por amigos que decidieron emprender el camino de fe de manera independiente. "Decidimos salir solos", expresó Nroma, manteniendo la identidad de su ciudad de origen.

En diálogo con Radio Salta, expresó que la comunidad camina (con los peregrinos de Salvador Mazza, quienes partieron este martes), cerca de 12 horas por día y que a ese ritmo tienen previsto ingresar a la Catedral Basílica el día 14 de septiembre.