El IPV realizará un operativo de escrituración en barrio El Huaico

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevará adelante un operativo de escrituración en barrio El Huaico destinado a las familias que se encuentran en condiciones de escriturar su vivienda. El encuentro se realizará este sábado 5 de septiembre, de 10 a 13, en un puesto que se instalará especialmente en el lateral de la subcomisaría del barrio, sobre avenida Democracia.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a las familias que entre hoy y el viernes reciban en su domicilio una notificación del organismo en la que se detallan los requisitos que deberán presentar el día del operativo. Allí, personal del área Escribanía del IPV se encargará de recibir la documentación correspondiente para dar inicio al trámite.

Si bien la jornada está diagramada para las familias notificadas, también se atenderá a los vecinos de El Huaico que deseen realizar cualquier otra consulta vinculada con la escrituración de su vivienda.

Documentación a presentar

Entre los requisitos solicitados se encuentran el acta de entrega, tenencia precaria o resolución correspondiente, los DNI de los titulares de la adjudicación, el acta de matrimonio o convivencia actualizada, la constancia de CUIL de ANSES, el certificado de cancelación o estado de saldo emitido por el departamento de Cobranzas del IPV, y la boleta de servicio de luz del inmueble.

Ante cualquier duda, se puede consultar al WhatsApp institucional del IPV: 387 515-6289.