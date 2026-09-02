Se incorporaron nuevos insumos para fortalecer la atención oftalmológica

La Municipalidad de Salta continúa fortaleciendo el programa “Salta Libre de Cataratas”, una iniciativa que busca facilitar el acceso de los vecinos a controles, diagnósticos y cirugías oftalmológicas. En este marco, se realizó la entrega de nuevos insumos oftalmológicos que permitirán ampliar y mejorar las prestaciones destinadas a la comunidad.

Los elementos fueron donados por Banco Galicia y serán utilizados por los profesionales que participan del programa para realizar evaluaciones y diagnósticos a vecinos que no cuentan con obra social y tienen dificultades económicas para acceder a este tipo de atención.

Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores, destacó el trabajo que lleva adelante la gestión municipal para acercar servicios de salud a los diferentes sectores de la ciudad.

“Desde hace bastante tiempo estamos trabajando desde la Municipalidad de Salta, junto al intendente Emiliano Durand, para lograr una Salta Libre de Cataratas. Hay muchos vecinos que ya se han operado y hoy han recuperado la vista. Esta incorporación de insumos nos permitirá seguir llegando a los barrios y darles a muchos vecinos la posibilidad de controlar su visión, algo tan preciado y fundamental, especialmente a la hora de trabajar”, señaló.

La funcionaria remarcó además el impacto que tiene el programa en la vida cotidiana de los pacientes. “Uno va conociendo las historias de cómo pueden volver a trabajar y recuperar su autonomía. Hay personas que necesitan de la ayuda de un familiar para poder cruzar la calle o simplemente para desenvolverse. Ver cómo salen de la cirugía y van recuperando su vista realmente les cambia la vida”, sostuvo.

El programa contempla un circuito de atención que comienza con las consultas y controles que se realizan en distintos puntos de la ciudad, principalmente en los Centros Integradores Comunitarios (CIC). Allí se efectúan las primeras evaluaciones y diagnósticos y, posteriormente, los pacientes son derivados para completar los estudios oftalmológicos correspondientes y determinar si están en condiciones de acceder a una intervención quirúrgica.

En este sentido, la incorporación de los nuevos insumos permitirá a los equipos profesionales contar con herramientas adecuadas para fortalecer el proceso de evaluación y diagnóstico de los pacientes.

Por su parte, Heliana Sosa, gerente de Banco Galicia en Salta, señaló: “Desde Banco Galicia estamos muy orgullosos de poder ser parte y colaborar con el programa Salta Libre de Cataratas. A través de nuestra inversión social buscamos estar cerca de las comunidades donde estamos presentes y acompañar iniciativas que generen un impacto concreto».

Entre los insumos donados por la entidad bancaria se encuentran:

1 — SUNKINGDOM LS-3 3X LED — Lámpara Slit 3X Led SK-LS-3 + Mesa

1 — PANTALLA DE OPTOTIPOS

1 — Caja de Prueba: marca CIOM modelo 105/N de 232 probines con caja de madera. Origen Italia

2 — MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL: marca CIOM modelo 122/TN Advanced. Origen Italia.

1 — AUTOREFRACTOMETRO HUVITZ HRK-1 — ARK + Cámara Color

1 — Lente 90D VOLK

2 — Estuche Rígido NANUK 915 Negra Con espuma profesional

La actividad contó con la participación de funcionarios municipales y Alfredo Marzano, gerente de Sector Público; y Roberto Ríos, ejecutivo de Sector Público, de Banco Galicia.

El próximo operativo de atención de «Salta libre de Cataratas», será el martes 6 de octubre, a las 15, en el Centro Vecinal de barrio 17 de octubre, en la zona norte de la ciudad.