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El Milagro Salteño llega con actividades para disfrutar en la ciudad

El municipio acompañó la presentación de la agenda y destacó las propuestas que se desarrollarán en la ciudad durante esta celebración religiosa.

Salta Hoy

02 / 09 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta acompañó la presentación del calendario de actividades por el Milagro Salteño, realizada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, que reúne propuestas para vivir esta celebración desde distintos espacios de la ciudad.

Durante el encuentro, el licenciado Fernando García Soria presentó el proyecto “Caminos del Milagro”, una iniciativa que busca poner en valor y acercar la historia de esta tradición a salteños y turistas durante todo el año.

Entre las actividades previstas en la ciudad se encuentra la Feria del Milagro, que se realizará durante los días previos en el Parque San Martín, y la tradicional Noche del Peregrino, el 14 de septiembre en la Rotonda del Peregrino, una propuesta que ya forma parte de la agenda de esta celebración.

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