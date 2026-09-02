Salud Pública coordinó 19 vuelos sanitarios y asistió a 24 pacientes durante agosto

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia dio a conocer el balance mensual del servicio de vuelos sanitarios correspondiente a agosto, período en el cual se concretaron con éxito 19 misiones aéreas y se garantizó la asistencia y traslado de 24 pacientes en situación crítica o de alta complejidad.

El esquema de aeroevacuación y derivaciones articuló operativos tanto dentro del territorio provincial —abarcando localidades como Tartagal, Orán, Alto la Sierra, General Mosconi, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Metán y Cafayate— como traslados interprovinciales hacia centros de máxima complejidad en Buenos Aires y Córdoba.

Derivaciones a centros nacionales

En el marco de la red de atención para patologías de alta especificidad, se realizaron vuelos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Entre los casos atendidos, niños y adolescentes con cuadros de aplasia medular, cirrosis hepática y atresia de vías biliares fueron derivados e ingresados para tratamiento e intervención en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

Asimismo, pacientes neonatales y pediátricos con cardiopatías congénitas complejas recibieron atención y seguimiento especializado en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”.

Estos operativos también permitieron concretar el regreso a la provincia de pacientes que recibieron el alta médica tras superar sus respectivos tratamientos en centros de referencia.

Operativos y traslados en el interior

En el ámbito provincial, el servicio respondió de manera inmediata a situaciones de emergencia y cuadros agudos que requerían asistencia intensiva o soporte vital avanzado en Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM).

Entre las intervenciones destacadas del mes se registraron evacuaciones aéreas coordinadas en el norte provincial, como la asistencia de una paciente obstétrica de 32 años en trabajo de parto con complicación fetal en Alto la Sierra, y traslados de pacientes con shock séptico, traumatismos encéfalo-craneanos (TEC) graves con hematomas subdurales, politraumatismos por caídas y eventos cardiovasculares agudos (infarto agudo de miocardio).

Los traslados aéreos sanitarios forman parte de la cobertura integral de emergencias de la provincia, garantizando el acceso oportuno y equitativo a la salud pública en situaciones donde el tiempo y la complejidad médica son determinantes.