Analizaron la prórroga de la emergencia social por violencia de género

La subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia de Salta, Julieta Valencia Donat, participó de una reunión convocada por la Comisión de Mujer, Género y Diversidad de la Cámara de Senadores, en la que se abordó el tratamiento de la prórroga de la Ley Provincial N.º 7.858, que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial.

Durante el encuentro se presentó el trabajo que se viene desarrollando desde la Subsecretaría en materia de prevención, asistencia y protección frente a las violencias por motivos de género, como así también las acciones implementadas para fortalecer las respuestas institucionales y el acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

La funcionaria estuvo acompañada por los directores Álvaro Vanetta y Antonia García, quienes expusieron sobre las distintas líneas de intervención que se llevan adelante desde el organismo y la importancia de sostener políticas públicas integrales y articuladas para abordar esta problemática.

Valencia Donat destacó que la prórroga de la emergencia constituye una normativa necesaria para continuar fortaleciendo las políticas públicas, garantizar recursos y profundizar el trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado.

En este sentido, señaló que, siguiendo la mirada del gobernador Gustavo Sáenz, “tenemos que seguir sosteniendo y fortaleciendo nuestro compromiso, ampliando la presencia del Estado y profundizando los avances en el abordaje de las violencias por motivos de género, con una mirada puesta hacia adelante y en la construcción de respuestas cada vez más efectivas”.

La Ley Provincial N.º 7.858 establece la emergencia pública en materia social por violencia de género y constituye un marco para el desarrollo de acciones destinadas a la prevención, asistencia y protección de las personas en situación de violencia, promoviendo una respuesta integral desde el Estado provincial.