La OTAN y la UE se abroquelan contra Rusia

La OTAN y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer que avanzarán en nuevas medidas contra Rusia luego de que el Gobierno alemán responsabilizara a Moscú por un ataque híbrido con drones ocurrido el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig. El episodio provocó una fuerte reacción entre los aliados europeos, que expresaron su respaldo a Berlín y anticiparon una respuesta conjunta.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, manifestaron su solidaridad con Alemania y advirtieron que las acciones consideradas amenazas híbridas no quedarán sin respuesta. Ambos dirigentes mantendrán una reunión en Bruselas para analizar medidas adicionales frente a este tipo de operaciones.

"Las pruebas son claras", afirmó Rutte, quien aseguró que la Alianza Atlántica continuará reforzando su capacidad de defensa ante cualquier amenaza. También sostuvo que los intentos de Rusia de "intimidar" a Europa y debilitar el apoyo a Ucrania "fracasarán". Von der Leyen agregó que la UE permanecerá unida frente a la escalada y remarcó que los ataques híbridos tendrán consecuencias.

El incidente de Leipzig se suma a una serie de episodios registrados en los últimos meses, como ciberataques e incursiones con drones en distintos países europeos. Líderes de Polonia, Finlandia, Lituania y Suecia también expresaron su apoyo a Alemania y acusaron a Rusia de intentar debilitar la unidad occidental.

En el aeropuerto de Leipzig, utilizado como centro logístico de apoyo a Ucrania, fue hallado un dron equipado con explosivos. Poco después, otro aparato impactó contra un avión de carga de DHL y días más tarde se encontró un tercer dron con explosivos. Alemania sostiene que Moscú está detrás de estos hechos.