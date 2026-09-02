Irán responde a los ataques de EEUU y crece la tensión en Medio Oriente

Irán atacó ayer bases militares estadounidense en Jordania y Baréin con misiles balísticos pesados, en respuesta a los bombardeos realizados por Washington contra objetivos iraníes, informó la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El episodio profundizó la tensión entre ambos países luego de un nuevo intercambio de agresiones tras casi un mes sin ataques directos.

El objetivo del ataque fue Camp Titin, una instalación del cuerpo de marines estadounidenses. La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva provocó daños en la infraestructura militar. Posteriormente, también atacó con drones las instalaciones de la base de Sheikh Isa en Baréin.

El Ejército de Jordania informó que sus sistemas de defensa interceptaron diez misiles iraníes, mientras que otros tres cayeron en zonas alejadas de centros poblados sin causar víctimas. Las fuerzas estadounidenses y jordanas confirmaron que los proyectiles fueron neutralizados.

El ataque ocurrió luego de que EEUU bombardeara posiciones en Irán. El Comando Central norteamericano (Centcom) confirmó las operaciones y sostuvo que la acción buscó responder a supuestos intentos iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

Según Teherán, los bombardeos norteamericanos alcanzaron una vivienda en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos y al menos 50 heridos. Washington, en cambio, afirmó que su operación fue una respuesta a las amenazas contra la navegación internacional y sus fuerzas en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Irán recibirá un golpe "mucho más duro" si responde a los ataques. En un mensaje, afirmó que la ofensiva fue una represalia por los intentos iraníes de colocar minas en Ormuz y por el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses.

La crisis comenzó a escalar luego de un ataque de EEUU contra la isla iraní de Larak, donde Washington afirmó que Teherán preparaba cohetes con minas navales. Esa operación dejó dos muertos.

Desde Irán, el Cuartel General de las FFAA prometió "golpes aplastantes y devastadores" contra EEUU y advirtió que las pérdidas serán mayores si continúan las operaciones en la región. Además, autoridades iraníes informaron impactos de proyectiles en las ciudades portuarias de Chabahar y Konarak, y explosiones en Bandar Abbas y la isla de Qeshm, zonas estratégicas cercanas a Ormuz.

El nuevo intercambio es la mayor escalada entre Washington y Teherán desde el enfrentamiento del domingo y aumenta la preocupación global por un conflicto de mayores dimensiones en Medio Oriente.

Condenan apoyo de la UE

Teherán condenó el apoyo de la Unión Europea a una operación económica de EEUU contra su país. El lunes, la UE dijo que "acoge con satisfacción los esfuerzos para que Irán cese sus actividades desestabilizadoras y entable negociaciones, también mediante presiones económicas adicionales, incluida la Operación Paria Económico liderada por EEUU". El portavoz iraní Esmaeil Baghaei aseveró que "Europa ya no puede hablar de 'autonomía estratégica' cuando solo se limita a ejecutar órdenes de Washington".