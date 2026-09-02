Matías Galarza Fonda será compañero de Messi: eligió Inter Miami y no irá a Estudiantes

Matías Galarza Fonda finalmente continuará su carrera en el Inter Miami, donde tendrá la posibilidad de compartir plantel con Lionel Messi. El mediocampista paraguayo era buscado por Estudiantes de La Plata, pero la negociación no llegó a concretarse y el club de la MLS terminó inclinando la balanza con una propuesta superadora para River.

El futbolista, que había regresado al Millonario luego de su préstamo en Atlanta United, no estaba dentro de los planes del cuerpo técnico y analizaba distintas alternativas para definir su futuro. Tras su participación con la selección de Paraguay en el Mundial 2026, comenzaron a aparecer interesados por sus servicios.

Durante los últimos días, Estudiantes había avanzado en las conversaciones y hasta tenía acordados algunos términos del contrato del jugador. Sin embargo, no logró cerrar el acuerdo con River antes del cierre del mercado de pases y apareció Inter Miami como una opción concreta.

La institución estadounidense mejoró las condiciones de la operación y convenció al club de Núñez, que finalmente aceptó la salida del mediocampista rumbo a la MLS.