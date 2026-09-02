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Héctor Baldassi brindará una charla clave en Salta sobre la evolución del fútbol

El exárbitro internacional analizará las modificaciones normativas implementadas tras la última cita máxima. El encuentro será este jueves 3 de septiembre, a las 18:30, en el salón de OSDE.

Deportes

02 / 09 / 2026

 

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Para comprender la evolución del fútbol tras la Copa del Mundo 2026, Héctor Baldassi, referente del arbitraje argentino con experiencia mundialista, encabezará una disertación sobre las más recientes actualizaciones normativas este jueves 3 de septiembre, a las 18:30, en el salón de OSDE (Vicente López 585).

Durante la jornada, abordará los ejes centrales del reglamento vigente: la unificación de criterios en las faltas dentro del área, la aplicación operativa de la asistencia tecnológica y las nuevas pautas para el control del tiempo efectivo de juego. Cada punto incluirá un análisis técnico respaldado por su trayectoria en la alta competencia.

La propuesta está dirigida a periodistas, directores técnicos, dirigentes, colegiados, y aficionados interesados en profundizar en el estatuto que rige hoy dicha disciplina. El acceso será libre y gratuito, sujeto a la capacidad de la sala.

Foto: El Gráfico 

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