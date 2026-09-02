La UIA reclamó al Gobierno y alertó por 90 mil empleos perdidos desde agosto de 2023

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió por "un puente" para el sector con el fin de volverlo competitivo. Así lo expresó su presidente, Martín Rapallini, en el marco del acto anual por el Día de la Industria, donde el Gobierno envió solo a un representante de segunda línea ministerial.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, dijo Rapallini en el evento en el que hizo un repaso de la situación actual de la industria nacional.

El titular de la entidad afirmó que la producción se ubica un 10 por ciento abajo del 2022 y con caídas más profundas en otros sectores que llegan al 30 por ciento. Además, enfatizó en la pérdida de empleos registrados que escala, según Rapallini, a 90 mil puestos.

El encuentro se realizó en la planta de Laboratorio Elea, en Los Polvorines, y contó con la presencia de más de 200 representantes de todos los sectores industriales que conforman la entidad, autoridades nacionales y locales, y referentes del ámbito productivo. Por parte del Poder Ejecutivo solo dio el presente Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Para Rapallini, “la economía no puede medirse solamente por la inflación” y sostuvo que construir ese puente hacia el crecimiento, "incluye reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral".

"Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, remarcó Rapallini.

En otro tramo del discurso, el presidente de la UIA dijo: "Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”.

"La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos. Por ello, Rappallini propuso construir un puente que posibilite a todos los sectores la transición sin alterar el equilibrio fiscal. “La industria compite con el mundo”, remarcó Rappallini.

Y agregó: "Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”.

Rappallini también remarcó que la industria tiene que formar parte explícita del proyecto de desarrollo argentino porque, al transformar los recursos, genera y multiplica la riqueza en todo el país. En ese sentido, pidió dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen y arriesgan su capital.

“Debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen. Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, dijo el líder fabril.

Fuente: Noticias Argentinas