La AFA anunció un homenaje a Messi tras su retiro de la Selección argentina

La AFA anunció un homenaje especial para Lionel Messi luego de su retiro de la Selección argentina. El reconocimiento se realizará durante la próxima fecha y abarcará todas las categorías y disciplinas de la institución.

La medida fue establecida en el Boletín Nº 6940, correspondiente a la Mesa Directiva del 2 de septiembre del 2026.

Según lo dispuesto, los árbitros deberán detener el partido al minuto 10 del primer tiempo de cada partido. En ese momento, se realizará un minuto de aplausos para reconocer la trayectoria del capitán argentino con la camiseta de la Selección argentina.

El homenaje no estará limitado al fútbol profesional masculino: alcanzará a todas las categorías masculinas y femeninas del fútbol de once, futsal y fútbol playa.

Además, la AFA estableció otra acción para acompañar el reconocimiento. En los estadios que dispongan de pantallas, antes del comienzo de cada encuentro deberá proyectarse el video institucional con el que la entidad despidió al histórico número 10 de la Selección.

De esta manera, el fútbol argentino tendrá durante la próxima jornada un reconocimiento colectivo para Messi, quien defendió la camiseta de la Argentina durante 21 años y fue capitán del seleccionado desde 2011.

El retiro de Messi de la Selección argentina

El homenaje fue anunciado apenas dos días después de que Lionel Messi confirmara, el lunes 31 de agosto, su retiro de la Selección argentina, poniendo fin a una etapa histórica con la Albiceleste.

El delantero cerró su ciclo con 207 partidos y 125 goles, cifras que lo ubican como récord de presencias y tantos con el seleccionado nacional. Su trayectoria también estuvo marcada por los títulos conseguidos en los últimos años: levantó las Copas América de 2021 y 2024 y Mundial de Qatar 2022.