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Islas Malvinas: Milei anunciaría una ley contra empresas que operen sin autorización

La medida estaría relacionada con el avance de un proyecto petrolero en aguas cercanas a las islas y alcanzaría a firmas argentinas que presten servicios a compañías que operen sin el aval del país.

Argentina

02 / 09 / 2026

 

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El presidente Javier Milei anunciaría este jueves el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a establecer sanciones contra empresas vinculadas con actividades desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

La presentación se realizaría durante la cadena nacional que brindará el mandatario y tendría como uno de sus principales ejes el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

El emprendimiento contempla la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago y volvió a colocar en el centro de la discusión las actividades económicas realizadas en la zona.

De acuerdo con la iniciativa que prepara el Gobierno, las sanciones podrían alcanzar a empresas argentinas que brinden servicios o apoyo logístico a compañías que desarrollen actividades en las islas sin contar con la autorización del Estado nacional.

El anuncio llega tras las declaraciones de Trump sobre Malvinas

La presentación de Milei también se dará en un escenario marcado por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Consultado sobre el tema, Trump señaló que “siempre revisó todas las posiciones” y agregó que la cuestión de las islas es “apenas una entre muchas”, ante la posibilidad de un cambio en la postura estadounidense respecto del reclamo argentino.

En la previa de la cadena nacional, Milei anticipó que se tratará de algo “muy fuerte” relacionado con “la causa más importante y sagrada” para los argentinos.

El mensaje presidencial buscará reafirmar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Malvinas y rechazar la explotación unilateral de los recursos naturales existentes en el área en disputa.

A su vez, el Gobierno remarcará su posición de que la recuperación de las islas debe concretarse por la vía diplomática, mientras se aguardan los detalles del proyecto que Milei presentaría ante el Congreso.

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