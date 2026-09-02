Jalit se negó a declarar tras ser imputado por la muerte de un motociclista

Julio Jalit, intendente de Pichanal, se presentó acompañado por su abogado defensor ante la Fiscalía de Investigación Penal San Pedro N° 3, a cargo del fiscal Lian Resua. Allí fue informado formalmente del hecho que se le atribuye y de la acusación en su contra.

La causa investiga la muerte del motociclista R.M.G., quien circulaba por la ruta nacional 34 cuando habría sido colisionado por una camioneta que, según la investigación, era conducida por el intendente salteño. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo-craneal grave y murió en el lugar.

Se negó a declarar

Durante la audiencia imputativa, Jalit optó por no prestar declaración. De esta manera, quedó formalmente sometido al proceso mientras continúan las medidas destinadas a establecer cómo se produjo el siniestro.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, ya se realizó la pericia psicológica correspondiente y comenzó el estudio social del imputado.

Uno de los elementos centrales que aún resta incorporar es el informe final de la pericia accidentológica. El estudio estará a cargo de un perito criminólogo del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación y será clave para reconstruir la mecánica de la colisión y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Hasta el momento, de acuerdo con la información oficial, no se constituyó una querella particular en la causa. La investigación continúa mientras la Fiscalía aguarda el resultado de la pericia accidentológica y la incorporación de otras medidas pendientes.

Diario El Tribuno