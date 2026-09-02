Milei “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”

El presidente Javier Milei lanzó un fuerte mensaje electoral durante un acto oficialista en el Hotel Sheraton de Retiro, donde realizó una defensa de su gestión económica y apuntó contra el kirchnerismo de cara a las próximas elecciones. “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, afirmó al plantear el escenario político hacia 2027.

El mandatario fue el encargado de cerrar el encuentro “Vientos de cambio”, organizado por sectores vinculados a La Libertad Avanza, en una jornada que se desarrolló en paralelo al evento de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su discurso, Milei pidió sostener el rumbo del Gobierno y aseguró que serán los argentinos quienes definan la continuidad de su proyecto.

“Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, sostuvo el jefe de Estado.

Milei llamó a defender las ideas de la libertad y criticó al populismo

En uno de los principales ejes de su discurso, Milei aseguró que el desafío del oficialismo será transformar sus ideas en resultados concretos de gestión. “Si uno entiende que necesita la batalla cultural, necesita el músculo político y, cuando uno llega al poder, la gestión. Si no tenemos resultados, también estamos en problemas”, afirmó.

El Presidente insistió en que su Gobierno no adoptará medidas que considere contrarias a sus principios. “Me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de las herramientas son moralmente despreciables. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, no vamos a violentar la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada”, expresó.

Además, remarcó una de sus principales consignas políticas: “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto”.

El mensaje contra el kirchnerismo y la referencia electoral

Milei volvió a cuestionar al kirchnerismo y destacó la diferencia electoral obtenida por La Libertad Avanza. “La Libertad Avanza le sacó 17 puntos de diferencia al maldito kirchnerismo”, afirmó.

En ese sentido, planteó una disputa entre dos modelos políticos. “¿Quieren volver al modelo del pasado? Okey. Lo bueno esta vez no es como el capítulo de Los Simpson, donde ustedes tienen dos candidatos y cuando le sacan la máscara es el mismo”, dijo.

Y agregó: “Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente”.

Luego lanzó una de sus frases más fuertes del discurso: “Esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”.

Milei defendió el equilibrio fiscal y elogió a Caputo

Durante su exposición, el Presidente dedicó varios minutos a defender los resultados económicos de su administración y destacó el cumplimiento del déficit cero.

“Yo decía que íbamos a llegar a déficit cero. No déficit cero de mentira en el primario, déficit cero en la línea financiera”, afirmó.

En ese marco, elogió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Gracias a ese gigante que es nuestro ministro de Economía, lo logramos en el primer mes de gestión”, señaló.

Milei también aseguró que el Gobierno eliminó el déficit cuasifiscal y sostuvo que lo hizo sin aplicar medidas extraordinarias. “No hicimos un plan Bonex, no hicimos ni un corralito, ni un corralón, ni un Alcatraz. No apretamos a nadie para que nos renegociaran la deuda. Lo hicimos todo amarrado, lo hicimos respetando los derechos de propiedad”, afirmó.

“No vamos a negociar la política fiscal ni monetaria”

El Presidente ratificó que mantendrá los pilares económicos de su gestión y descartó cambios en la estrategia fiscal.

“El resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, subrayó.

También mencionó iniciativas impulsadas por el oficialismo, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal y acuerdos internacionales como el tratado con Singapur.

La promesa de crecimiento y una nueva crítica al peronismo

En otro tramo de su discurso, Milei proyectó un escenario de crecimiento económico si logra la reelección. “Si nosotros logramos la reelección y logramos dejar a los orcos detrás, vamos a empezar a crecer a tasa del 7 u 8% por año y en 30 años nos vamos a convertir en una de las grandes potencias del mundo”, afirmó.

Además, utilizó la ironía para cuestionar al peronismo al comparar los logros de su gestión con los que hubiera obtenido un gobierno de ese espacio.

“¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy, por lo menos el 50% de las calles de Argentina llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista”, expresó.

Finalmente, Milei sostuvo que la decisión estará en manos de los ciudadanos: “Las buenas políticas no se negocian. Estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado, abrazar el fracaso o continuar con esta transformación que hará a la Argentina grande nuevamente”.

FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA