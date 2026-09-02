La minería de Salta y el país se destacan en Argentina Mining Norte 2026

Con una importante concurrencia de representantes de la industria minera, quedó inaugurada este miércoles Argentina Mining Norte 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país, que se desarrollará hasta el viernes 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Producción y Minería de Salta, José Ignacio Lupión; el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem; y el director de Argentina Mining, Javier Rojas, junto a representantes de la Cámara de Minería de Salta, CAPEMISA, la Cámara de la Puna y otras instituciones vinculadas a la actividad.

En la ocasión, el ministro Lupión destacó la transformación que experimentó la minería en las últimas décadas y el lugar estratégico que adquirieron los minerales frente a la transición energética, la electromovilidad, la digitalización y el desarrollo tecnológico.

“Estamos atravesando un cambio de época y detrás de buena parte de ese cambio hay minerales. Por eso estamos frente a una enorme oportunidad para la Argentina, para nuestra región y particularmente para Salta”, expresó el funcionario.

Remarcó, además, el avance productivo alcanzado por la provincia, haciendo hincapié en que “hoy producimos oro, litio, boratos y sus derivados. Exportamos al mundo, atraemos inversiones, generamos empleo, fortalecemos proveedores y desarrollamos infraestructura y capacidades que quedan en nuestra provincia. Lo que durante años llamamos potencial minero, hoy es una realidad productiva, ya que como dice nuestro gobernador, Gustavo Sáenz, Salta dejó de ser solo una provincia con minerales para convertirse en una pujante provincia minera”.

En esa línea, planteó la necesidad de profundizar la articulación entre provincias, Nación, empresas, proveedores, trabajadores y comunidades para convertir los recursos minerales en desarrollo sostenido. “La naturaleza nos dio los recursos. Convertirlos en desarrollo, multiplicar sus oportunidades y hacer que sus beneficios perduren dependerá de lo que seamos capaces de construir juntos”, afirmó.

Por su parte, Thiem señaló que la política minera nacional apunta a recuperar previsibilidad y competitividad para atraer inversiones de largo plazo. En ese marco, destacó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas centrales para movilizar nuevos proyectos.

El funcionario nacional indicó que actualmente existen 12 proyectos mineros aprobados por alrededor de USD 22.000 millones y señaló que, al incorporar las iniciativas en trámite, el volumen potencial de inversión podría alcanzar los USD 50.000 millones.

“Atraer inversiones requiere más que contar con recursos minerales; requiere reglas claras, previsibilidad y un marco institucional que permita proyectarlas en el largo plazo”, sostuvo, y planteó como próximo objetivo trasladar el impulso alcanzado por el litio hacia el desarrollo de la industria del cobre.

Tras las exposiciones se realizó el tradicional corte de cintas que dejó oficialmente inaugurada la convención. Participaron también la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado; Ricardo Villada, de la Coordinación de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación de Salta; el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA), Javier Montero; el secretario de Minería de la Provincia, Gustavo Carrizo y demás autoridades provinciales y nacionales; representantes de las cámaras empresarias y referentes del sector.

Posteriormente se realizó la apertura oficial del stand del Gobierno de Salta, espacio institucional desde el cual la Provincia presenta durante las tres jornadas sus políticas, proyectos y oportunidades vinculadas al desarrollo minero.

Tres jornadas de actividad minera en Salta

Argentina Mining Norte celebra su XIX edición y reúne durante tres días a empresas mineras, proveedores de bienes y servicios, inversores, profesionales, organismos públicos, instituciones académicas y representantes de distintas provincias.

La programación oficial contempla 89 disertantes y 68 conferencias, además de una amplia exposición comercial con stands de empresas, instituciones y proveedores vinculados a toda la cadena de valor minera.

Durante la primera jornada, la agenda puso el foco en la operación en sitios remotos, salud ocupacional, financiamiento, servicios e infraestructura para la minería y en proyectos estratégicos como Taca Taca, uno de los principales desarrollos de cobre proyectados en Salta. También se abordarán nuevas oportunidades de exploración en uranio, vanadio y tierras raras.

Este jueves continuará la programación con nuevos bloques vinculados a exploración, proyectos y desarrollo económico. Entre los temas previstos se encuentran la actualización del programa de exploración del proyecto El Quevar, en la Puna salteña, y el impacto de la minería en el desarrollo económico del Noroeste Argentino, junto con exposiciones sobre cadena de valor, financiamiento, innovación y desarrollo territorial.

La realización de Argentina Mining Norte representa una nueva oportunidad para fortalecer el posicionamiento de Salta como provincia minera, generar vínculos entre los distintos actores de la industria y ampliar las oportunidades para inversiones, empleo y proveedores locales.