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Sáenz destacó el aporte del sector inmobiliario al crecimiento de Salta

El gobernador se reunió con directivos de CADISAL para analizar proyectos inmobiliarios, infraestructura y planificación urbana en el área metropolitana. En este marco se acordó avanzar en una mesa de trabajo conjunto para generar condiciones que contribuyan al desarrollo de nuevas inversiones y al crecimiento económico y urbano de Salta.

Salta Hoy

02 / 09 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz se reunió este mediodía en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL), junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante el encuentro se analizaron aspectos vinculados a la actividad inmobiliaria y al crecimiento urbano de la provincia, con atención en el área metropolitana y en las condiciones necesarias para avanzar en nuevos proyectos. También se intercambiaron propuestas sobre infraestructura, servicios y planificación territorial, y se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

En este marco, el Gobierno ratificó su respaldo a CADISAL por su aporte a la construcción, al desarrollo inmobiliario y la actividad económica, a través de una cadena de valor que involucra a profesionales, trabajadores, proveedores, comercios, empresas de servicios y PyMEs salteñas. Asimismo, se acordó avanzar en una mesa de trabajo conjunto para generar condiciones que contribuyan al desarrollo de nuevas inversiones y al crecimiento económico y urbano de Salta.

En la oportunidad Sáenz manifestó su predisposición para acompañar a la institución y a quienes impulsen iniciativas que representen oportunidades de inversión, generación de empleo y acceso a la vivienda. “Este es el camino que debemos seguir si queremos ser testigos del crecimiento de Salta. Que las iniciativas encuentren al sector público y privado colaborando y trabajando de manera conjunta nos potencia y permite generar más oportunidades. Salta está para crecer y desarrollarse, siempre en las mejores condiciones para los salteños”, afirmó.

El mandatario remarcó que el acompañamiento del Estado debe darse dentro de las normas vigentes, con reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica. Finalmente planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y la planificación urbana para acompañar la expansión de la provincia y favorecer que las inversiones se traduzcan en mayor actividad económica y empleo.

Articulación público- privada

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, calificó a la reunión de positiva y necesaria, en la que se transmitió el compromiso del Gobierno de trabajar junto al sector privado para generar seguridad jurídica y normas consensuadas que permitan sostener y atraer inversiones y, con ellas, empleo y crecimiento en Salta. “El Gobernador ratificó el respaldo a este sector, que permanentemente está acompañando el crecimiento de Salta y que genera muchos beneficios y empleo a partir de estas inversiones”.

Saravia se refirió además a la importancia de la conformación de una mesa de trabajo entre el sector público y privado para generar nuevos recursos que permitan continuar con esta dinámica de inversión en la provincia. “El sector público y el sector privado deben trabajar en equipo. Eso es, en definitiva, lo que genera el éxito en estos tiempos”, añadió.

El presidente de CADISAL, Sixto Torino, destacó que la articulación público-privada es clave para destrabar los obstáculos que enfrenta el sector inmobiliario y garantizar la continuidad de los desarrollos en Salta. “Estamos a disposición para trabajar constituyendo mesas de trabajo y colaborando en esta asociación público-privada, porque, en definitiva, el desarrollo de la provincia solo se puede lograr con diálogo y colaboración”.

Daniel Barzola, vocal titular de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL), valoró el compromiso del Gobierno provincial para avanzar en una mesa de trabajo que permita agilizar trámites y preparar emprendimientos para acceder a futuros créditos hipotecarios. “Es muy importante que contemos con la colaboración del Gobierno, en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de permisos y trámites”, expresó y remarcó la importancia de la articulación público-privada para resolver problemas del sector y favorecer el desarrollo de Salta.

Por la Provincia también participaron de la reunión el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia; y los intendentes de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y de Cerrillos, Enrique Borelli.

En tanto, por CADISAL estuvieron el vicepresidente, Stanley Strachan; la secretaria, Soledad Torelli; el tesorero, José Ruiz; los vocales titulares, Luz Llaya y Gastón Moreno; y las vocales suplentes Magdalena Day y Agustina Soler.

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