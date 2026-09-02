Sáenz destacó el aporte del sector inmobiliario al crecimiento de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió este mediodía en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL), junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante el encuentro se analizaron aspectos vinculados a la actividad inmobiliaria y al crecimiento urbano de la provincia, con atención en el área metropolitana y en las condiciones necesarias para avanzar en nuevos proyectos. También se intercambiaron propuestas sobre infraestructura, servicios y planificación territorial, y se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado.

En este marco, el Gobierno ratificó su respaldo a CADISAL por su aporte a la construcción, al desarrollo inmobiliario y la actividad económica, a través de una cadena de valor que involucra a profesionales, trabajadores, proveedores, comercios, empresas de servicios y PyMEs salteñas. Asimismo, se acordó avanzar en una mesa de trabajo conjunto para generar condiciones que contribuyan al desarrollo de nuevas inversiones y al crecimiento económico y urbano de Salta.

En la oportunidad Sáenz manifestó su predisposición para acompañar a la institución y a quienes impulsen iniciativas que representen oportunidades de inversión, generación de empleo y acceso a la vivienda. “Este es el camino que debemos seguir si queremos ser testigos del crecimiento de Salta. Que las iniciativas encuentren al sector público y privado colaborando y trabajando de manera conjunta nos potencia y permite generar más oportunidades. Salta está para crecer y desarrollarse, siempre en las mejores condiciones para los salteños”, afirmó.

El mandatario remarcó que el acompañamiento del Estado debe darse dentro de las normas vigentes, con reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica. Finalmente planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y la planificación urbana para acompañar la expansión de la provincia y favorecer que las inversiones se traduzcan en mayor actividad económica y empleo.

Articulación público- privada

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, calificó a la reunión de positiva y necesaria, en la que se transmitió el compromiso del Gobierno de trabajar junto al sector privado para generar seguridad jurídica y normas consensuadas que permitan sostener y atraer inversiones y, con ellas, empleo y crecimiento en Salta. “El Gobernador ratificó el respaldo a este sector, que permanentemente está acompañando el crecimiento de Salta y que genera muchos beneficios y empleo a partir de estas inversiones”.

Saravia se refirió además a la importancia de la conformación de una mesa de trabajo entre el sector público y privado para generar nuevos recursos que permitan continuar con esta dinámica de inversión en la provincia. “El sector público y el sector privado deben trabajar en equipo. Eso es, en definitiva, lo que genera el éxito en estos tiempos”, añadió.

El presidente de CADISAL, Sixto Torino, destacó que la articulación público-privada es clave para destrabar los obstáculos que enfrenta el sector inmobiliario y garantizar la continuidad de los desarrollos en Salta. “Estamos a disposición para trabajar constituyendo mesas de trabajo y colaborando en esta asociación público-privada, porque, en definitiva, el desarrollo de la provincia solo se puede lograr con diálogo y colaboración”.

Daniel Barzola, vocal titular de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL), valoró el compromiso del Gobierno provincial para avanzar en una mesa de trabajo que permita agilizar trámites y preparar emprendimientos para acceder a futuros créditos hipotecarios. “Es muy importante que contemos con la colaboración del Gobierno, en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de permisos y trámites”, expresó y remarcó la importancia de la articulación público-privada para resolver problemas del sector y favorecer el desarrollo de Salta.

Por la Provincia también participaron de la reunión el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia; y los intendentes de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, y de Cerrillos, Enrique Borelli.

En tanto, por CADISAL estuvieron el vicepresidente, Stanley Strachan; la secretaria, Soledad Torelli; el tesorero, José Ruiz; los vocales titulares, Luz Llaya y Gastón Moreno; y las vocales suplentes Magdalena Day y Agustina Soler.