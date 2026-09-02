Secuestran mercadería de contrabando

Los efectivos realizaron una intervención tras una alerta de personal de Seguridad Vial por la huida de una camioneta de un control en ruta nacional 9/34, a la altura de El Durazno.

El vehículo fue localizado en la ciudad de Rosario de la Frontera, donde los efectivos procedieron a la identificación de sus ocupantes, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Durante el control del rodado se constató que transportaban 26 kilos de hojas de coca y 36 mil paquetes de cigarrillos, elementos que fueron secuestrados.