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Secuestran mercadería de contrabando

Llevaban cigarrillos y coca de contrabando, intentaron huir de un control policial, fueron perseguidos y luego atrapados. Ocurrió en Rosario de la Frontera.

Salta Hoy

02 / 09 / 2026

 

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Los efectivos realizaron una intervención tras una alerta de personal de Seguridad Vial por la huida de una camioneta de un control  en ruta nacional 9/34, a la altura de El Durazno.

El vehículo fue localizado en la ciudad de Rosario de la Frontera, donde los efectivos procedieron a la identificación de sus ocupantes, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Durante el control del rodado se constató que transportaban 26 kilos de hojas de coca y 36 mil paquetes de cigarrillos, elementos que fueron secuestrados.

 

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