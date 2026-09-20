Tembló el norte argentino: un sismo de magnitud 5 en Tucumán se sintió en Salta

Un fuerte movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este domingo en Tucumán y también fue percibido en distintos puntos de Salta. El INPRES informó que el temblor tuvo una magnitud de 5 y ocurrió a casi 200 kilómetros de profundidad.

El sismo ocurrió durante la madrugada

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 5:47:54 de este domingo y alcanzó una magnitud de 5.

El organismo precisó que el fenómeno tuvo una profundidad de 197 kilómetros, mientras que el epicentro fue ubicado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

Por la hora en la que ocurrió, el movimiento fue percibido por numerosas personas que se encontraban durmiendo. Poco después, comenzaron a aparecer comentarios y consultas en redes sociales sobre el temblor.

El temblor se sintió en Salta

El movimiento también alcanzó a distintos sectores de la provincia de Salta. Según los datos difundidos por el INPRES, el sismo fue percibido en Salta capital, Metán, Cachi y Cafayate.

Durante las primeras horas de la mañana, usuarios de diferentes localidades recurrieron a las redes sociales para contar que habían sentido el movimiento y consultar si el fenómeno también había sido percibido por otras personas.

En Tucumán, en tanto, el sismo fue advertido en diferentes localidades y especialmente dentro de edificios, donde algunos habitantes señalaron que la intensidad del movimiento llegó a despertarlos.

Otro sismo había ocurrido minutos antes en Catamarca

La actividad sísmica en la región había comenzado algunos minutos antes. A las 5:32, el INPRES registró otro movimiento, esta vez con epicentro en Catamarca.

Ese sismo alcanzó una magnitud de 4,3 y se produjo a una profundidad de 205 kilómetros.

Con una magnitud de 5, el movimiento registrado a las 5:47:54 se ubicó entre los sismos de mayor intensidad registrados en el país durante la última semana, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.