Murió un sargento ayudante de la Policía de Salta dentro de una vivienda del centro

Un efectivo de la Policía de Salta, con el grado de sargento ayudante, fue encontrado sin vida este sábado en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Olavarría al 100, entre Caseros y Urquiza. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Un llamado al 911 activó el operativo

El procedimiento comenzó minutos después de las 17, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un aviso que advertía sobre la presencia de una persona herida dentro de un domicilio de la zona céntrica de la ciudad de Salta.

Ante la alerta, efectivos de la Comisaría 7ª se dirigieron hasta el lugar. Una vez dentro de la vivienda, encontraron a un hombre mayor de edad que presentaba lesiones y solicitaron la intervención de personal sanitario.

Cuando los profesionales de salud llegaron al domicilio, constataron que el hombre se encontraba sin vida.

La víctima pertenecía a la Policía de Salta

Con el avance de las primeras actuaciones se estableció que el fallecido era integrante de la Policía de Salta y se desempeñaba con el grado de sargento ayudante.

Según la información conocida hasta el momento, tendría alrededor de 38 años. Sin embargo, la institución policial todavía no dio a conocer oficialmente su identidad ni precisó las circunstancias que derivaron en su muerte.

Desde la Policía señalaron que los familiares del efectivo fueron informados y que la institución les brinda acompañamiento, contención y asistencia ante lo ocurrido.

Trabajaron Criminalística y el CIF

Luego de confirmarse el fallecimiento, la escena quedó a disposición de los investigadores. Personal de Criminalística llevó adelante las tareas de documentación y relevamiento correspondientes.

También intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó las diligencias necesarias para reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las pericias y demás medidas judiciales serán determinantes para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La causa está en manos de Graves Atentados contra las Personas

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°1, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Por tratarse de una investigación que se encuentra en una etapa inicial, no existe hasta el momento una conclusión oficial sobre la causa de la muerte. Las autoridades indicaron que se analizan todas las hipótesis y que serán las pericias y el resto de las medidas investigativas las que permitirán determinar qué ocurrió.

Mientras continúa el trabajo judicial, la Policía de Salta mantiene el acompañamiento a los familiares del efectivo fallecido.

Fuente: El Tribuno