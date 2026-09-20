La bandera inspirada en la Selección argentina llegó a las Islas Malvinas

Una delegación integrada por excombatientes y familiares de soldados argentinos fallecidos durante la guerra de 1982 viajó a las Islas Malvinas y realizó un homenaje en el cementerio de Darwin. Durante la visita desplegaron una bandera argentina con una inscripción inspirada en la que utilizaron los jugadores de la Selección tras su triunfo frente a Inglaterra.

Homenaje en el cementerio de Darwin

Un grupo de aproximadamente 12 excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos durante el conflicto del Atlántico Sur llegó a las islas como parte de un viaje conmemorativo.

En el cementerio de Darwin, donde se encuentran los restos de soldados argentinos fallecidos durante la guerra, los visitantes realizaron un homenaje y desplegaron distintas banderas argentinas.

Entre ellas se encontraba una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, cuya estética, diseño y tipografía tomaron como referencia el estandarte que los futbolistas argentinos exhibieron después de derrotar a Inglaterra en el último Mundial.

Durante la ceremonia, los integrantes de la delegación también entonaron el Himno Nacional Argentino frente a las tumbas de los soldados.

Recorrida por los lugares de la guerra

El viaje incluyó además una visita a Puerto Argentino y a diferentes sectores de las islas donde tuvieron lugar enfrentamientos durante la guerra de 1982.

La agencia española EFE registró parte de la visita y recogió los testimonios de algunos de los excombatientes que participaron de la delegación.

Ramón Robles definió el viaje como una experiencia de carácter humanitario y destacó la importancia que tenía para ellos regresar a las islas con el paso de los años.

“Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, señaló el excombatiente durante la recorrida.

Robles también realizó una reflexión sobre las consecuencias que tuvo el conflicto para los habitantes de las islas y sobre la situación económica que, según su interpretación, se desarrolló posteriormente.

El recuerdo de los soldados que participaron del conflicto

Otro de los testimonios fue el de Eduardo Albornoz, quien recordó las condiciones en las que muchos jóvenes fueron enviados al conflicto.

Albornoz señaló que, cuando fueron incorporados al servicio militar, llevaban aproximadamente un mes de instrucción antes de encontrarse involucrados en la guerra.

También recordó el impacto físico que tuvieron las condiciones del conflicto sobre los soldados y afirmó que durante ese período algunos llegaron a perder entre 14 y 15 kilos.

El viaje concluyó el viernes

La visita de la delegación finalizó este viernes, después de varios días de homenajes y recorridas por distintos puntos de las Islas Malvinas.