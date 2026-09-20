Scaloni confirmó a los convocados para los próximos amistosos

La AFA oficializó los nombres de los futbolistas que militan en el fútbol argentino y que fueron citados por Lionel Scaloni para la próxima ventana internacional. La Selección Argentina afrontará tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Los seis jugadores del fútbol argentino convocados

El entrenador de la Albiceleste sumó seis futbolistas del medio local a la convocatoria. La nómina está integrada por:

Leonel Flores , de Boca Juniors.

Tomás Palacios , de Estudiantes de La Plata.

Santiago Beltrán , de River Plate.

Thiago Almada , de River Plate.

Nicolás Otamendi , de River Plate.

Tobías Andrada, de River Plate.

La AFA confirmó oficialmente estos nombres y aclaró que la convocatoria de Otamendi será exclusivamente para el encuentro del 6 de octubre, que se disputará en el estadio Monumental.

Flores y Palacios, por su parte, realizarán parte de los entrenamientos en el predio de Ezeiza, pero serán liberados para participar de los compromisos correspondientes con sus clubes. Una vez finalizados esos partidos, volverán a incorporarse a los trabajos de la Selección.

Tres amistosos para la Selección Argentina

La Albiceleste tendrá una agenda cargada durante esta ventana internacional. El primer compromiso será contra Bolivia, el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Luego, Argentina se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. El cierre de la serie será el martes 6 de octubre, nuevamente en el Monumental, ante Benín.

La convocatoria había comenzado a definirse días atrás con los futbolistas que se desempeñan en el exterior. A esa lista se incorporaron Santiago Simón, del Deportivo Toluca; Ezequiel Fernández, del Bayer Leverkusen; y Valentín Gómez, del Real Betis.

Messi y una fecha especial ante Benín

El partido frente a Benín tendrá además un significado particular para la Selección Argentina, ya que está previsto como el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta albiceleste ante el público argentino.

La AFA ya había informado que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles para disputar ese último amistoso de la fecha FIFA, el 6 de octubre.

Cuánto cuestan las entradas para los amistosos

La AFA también comunicó los valores de las localidades para los partidos de esta ventana internacional. Los precios informados para los encuentros oscilan entre $90.000 y $480.000, según la ubicación dentro del estadio.

El duelo contra Benín, que tendrá como escenario al Monumental y estará marcado por la despedida de Messi, concentra buena parte de la expectativa de los hinchas. La venta de entradas para ese encuentro comenzará el martes 22 de septiembre, según informó la organización.