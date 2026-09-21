Fin de semana trágico en Salta con cinco muertes en diferentes circunstancias

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El viernes pasado en Tartagal, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la calle 12 de Octubre, un motociclista de 35 años perdió el control del rodado y cayó pesadamente a la calzada.

Falleció debido a las graves heridas y se investigan dos hipótesis.

La primera indica que perdió el control al intentar sobrepasar un vehículo, se encontró un casco en el lugar.

La segunda, sostenida por la familia de la víctima, apunta a que el motociclista fue rozado por otro rodado que se dio a la fuga. Se analizan las cámaras de seguridad de la zona.

El sábado pasadas las 23:00 en esta capital, volcó un auto en la Circunvalación Oeste y la Ruta provincial 28.

Un joven de 24 años, oriundo de San Ramón de la Nueva Orán, conducía un Fiat Siena cuando perdió el control del rodado y volcó.

Al no tener colocado el cinturón de seguridad, salió despedido del habitáculo, quedando su cuerpo a unos 30 metros del auto. Falleció en el acto.

Con estos decesos totalizan 92 los fallecimientos en Salta en accidentes de tránsito en lo que va del año.

Investigan un presunto homicidio en el Barrio Juan Manuel de Rosas

Ocurrió este domingo alrededor de las 5:30 de la madrugada en un salón de eventos en esa barriada de la zona norte de la ciudad,

La víctima es un hombre de 30 años y por el hecho hay dos detenidos.

En el interior del local se desató una gresca que posteriormente se trasladó a la vía pública.

Allí, el hombre recibió una herida mortal con un arma blanca y fue hallado sin signos vitales por el personal de salud y policial.

La Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas ordenó la detención de una pareja (un hombre y una mujer, ambos mayores de edad) presuntamente vinculados al ataque.

Luto en la Fuerza de Seguridad por el fallecimiento de dos efectivos policiales

La institución policial lamentó profundamente la pérdida de dos de sus integrantes en hechos ocurridos de manera consecutiva.

El sábado, aproximadamente a las 17:00 horas, el sargento Ayudante José Gómez, de 38 años, fue hallado sin vida en un inquilinato ubicado en calle Olavarría al 100, de esta ciudad.

Tras un alerta por una persona herida, los efectivos constataron su deceso en el lugar.

Se ordenó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente las causas de su muerte.

Por otro lado, hoy pasadas las 6:00 de la mañana, en la zona sudeste de Salta capital, una suboficial de 23 años fue hallada con una herida.

Pedidos desesperados de auxilio por parte de familiares que convivían con la joven alertaron a los vecinos, motivando llamados al Sistema de Emergencias 911.

Al llegar al domicilio, personal policial y médicos del SAMEC brindaron asistencia inmediata a la suboficial, quien prestaba servicios en la División Trata de Personas de la Policía de Salta.

Fue derivada de urgencia en código rojo hacia el Hospital San Bernardo, donde pese a los esfuerzos del personal de guardia médica se produjo su deceso a las 6:40.

De acuerdo con los datos preliminares y las primeras inspecciones oculares en el lugar, no se detectaron indicios de violencia de terceros.

La principal hipótesis apunta a que fue una decisión de índole personal.

La agente Evelyn Paz era madre de un pequeño de 7 años.

El hecho causó hondo pesar en la comunidad barrial y en la familia de la fuerza de seguridad provincial, sumándose al reciente deceso de otro joven efectivo ocurrido el pasado sábado pasado.

Así lo informó a Radio Salta la comisario María Estrada, jefa de Prensa de la Policía de Salta.