Empresas de transporte de Salta advierten dificultades para sostener el servicio

Señaló que las compañías atraviesan una situación financiera crítica y advirtió que, si no pueden mantener las unidades en condiciones, el servicio podría verse afectado.

García planteó la necesidad de analizar el sistema junto a SAETA, el Gobierno y otros sectores para hacerlo más previsible y eficiente. También señaló que los costos son elevados y que la demanda cayó cerca de un 30% por nuevas alternativas de movilidad.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es evitar una afectación del servicio y buscar una solución conjunta que permita sostener el funcionamiento del sistema y cumplir con las obligaciones de las empresas.