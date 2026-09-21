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Empresas de transporte de Salta advierten dificultades para sostener el servicio

Edgardo García, representante y vocero de las empresas de transporte, indicó que las frecuencias aún no están afectadas de manera general, aunque ya hubo algunas reducciones de kilómetros.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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Señaló que las compañías atraviesan una situación financiera crítica y advirtió que, si no pueden mantener las unidades en condiciones, el servicio podría verse afectado.

García planteó la necesidad de analizar el sistema junto a SAETA, el Gobierno y otros sectores para hacerlo más previsible y eficiente. También señaló que los costos son elevados y que la demanda cayó cerca de un 30% por nuevas alternativas de movilidad.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es evitar una afectación del servicio y buscar una solución conjunta que permita sostener el funcionamiento del sistema y cumplir con las obligaciones de las empresas.

 

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