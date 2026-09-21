El Senado dio luz verde al financiamiento para refinanciar deuda y realizar obras
El senador Juan Cruz Curá explicó que hasta US$150 millones de dólares se destinarán a refinanciar deuda mediante la emisión de un bono, mientras que otros US$100 millones de dólares estarán orientados a inversiones productivas e infraestructura.
Salta Hoy
21 / 09 / 2026
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Curá sostuvo que la emisión del bono permitirá buscar mejores tasas y plazos en el mercado de capitales y destacó que la ley contempla mecanismos de rendición sobre el uso de los fondos.
Además, cuestionó la ausencia de sectores de la oposición durante el debate y la votación de las iniciativas.