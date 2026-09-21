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El Concejo analiza el futuro de la feria del Parque San Martín y su funcionamiento

El concejal Gonzalo Nieva explicó que distintos grupos de feriantes solicitaron audiencias para plantear sus diferencias sobre la gestión y administración de la feria.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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Nieva señaló que existe una disputa interna entre sectores de feriantes y consideró necesario avanzar en una discusión más amplia sobre la refuncionalización del espacio. 

Finalmente, el edil indicó que se analizarán distintas alternativas para optimizar el espacio y revisar el cumplimiento de la ordenanza vigente.

 

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