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Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Salta implementará un sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar

La ministra de Educación, Cristina Fiore, anunció que el sistema de alerta temprana, probado durante dos años en 50 escuelas, se extenderá a todas las secundarias orientadas y técnicas de la provincia.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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La herramienta analizará indicadores como inasistencias, sobreedad y calificaciones para detectar posibles casos de abandono y permitir la intervención y seguimiento de los equipos directivos. 

 

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