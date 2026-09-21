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Tensión en Aguas Blancas por nuevos enfrentamientos entre bagayeros y Prefectura

Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, sostuvo que los conflictos se producen principalmente durante los recambios de efectivos de Prefectura, cuando comienzan a intensificarse los secuestros de mercadería.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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Zigarán propuso que los efectivos que realizan controles en la frontera utilicen cámaras corporales para registrar los procedimientos y evitar acusaciones cruzadas. 

Además, afirmó que solicitó a Nación cerrar temporalmente un paso clandestino como señal frente a las agresiones contra Prefectura, aunque aseguró que hasta el momento no recibió respuesta.


 

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