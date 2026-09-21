Tensión en Aguas Blancas por nuevos enfrentamientos entre bagayeros y Prefectura

Zigarán propuso que los efectivos que realizan controles en la frontera utilicen cámaras corporales para registrar los procedimientos y evitar acusaciones cruzadas.

Además, afirmó que solicitó a Nación cerrar temporalmente un paso clandestino como señal frente a las agresiones contra Prefectura, aunque aseguró que hasta el momento no recibió respuesta.



